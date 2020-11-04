Anadolu Efes'te Maccabi maçı öncesi bir pozitif

Efes

Efes

Efes

Efes

AnadoluBasketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında perşembe İsrail'in Maccabi Playtika ekibini konuk etmeye hazırlanırken bir pozitif vaka açıklandı.Anadolu Efes'ten yapılan duyuruda kSinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu, çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Maccabi Playtika ise ligdeki 6 maçının 2'sini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.Anadolu, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 691 müsabakada 390 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.Anadolu, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 444. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 443 mücadelede 233 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.