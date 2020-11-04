Anadolu Efes'te Maccabi karşısında önemli eksikler var

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında 5 Kasım Perşembe günü İsrail'in Maccabi Playtika ekibini konuk edecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.



Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.



Anadolu Efes'te Shane Larkin, Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı, Maccabi Tel Aviv maçında forma giyemeyecek. Tibor Pleiss'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.



Diagne'yi kızdıran gelişme ortaya çıktı



- Anadolu Efes'in 692. maçı



Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 691 müsabakada 390 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.



