Anadolu Efes'te Maccabi karşısında önemli eksikler var

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında 5 Kasım Perşembe günü İsrail ekibi ile karşılaşacak

Haber; Sporx.com
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Anadolu Efes'te Maccabi karşısında önemli eksikler var
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04 Kasım 2020 15:41
 Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında 5 Kasım Perşembe günü İsrail'in Maccabi Playtika ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin, Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı, Maccabi Tel Aviv maçında forma giyemeyecek. Tibor Pleiss'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

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- Anadolu Efes'in 692. maçı

Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 691 müsabakada 390 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.



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