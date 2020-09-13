Anadolu Efes'te koronavirüs!

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, A takımdaki bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
Anadolu Efes'te koronavirüs!
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13 Eylül 2020 12:52
Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Anadolu Efes'te koronavirüs şoku yaşandı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımda bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.
 Kulüp, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren A Takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin şekilde gerçekleştirdiğimiz Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."





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