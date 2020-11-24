Anadolu Efes'te 4 pozitif vaka!

Anadolu Efes, koronavirüs testlerinde 4 pozitif vaka tespit edildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Anadolu Efes'te 4 pozitif vaka!
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24 Kasım 2020 21:35
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda dört kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "20 ve 23 Kasım tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Kovid-19 testlerinde, toplam dört pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir." denildi.





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