Anadolu Efes'te 2 oyuncunun Kovid testi pozitif çıktı!

Anadolu Efes Kulübü, basketbol A takım kafilesinden iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Rutin olarak yaptırdığımız Kovid-19 testlerinde A takım kafilemizde iki yeni pozitif vaka tespit edilmiştir. Kendilerinin izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır."



