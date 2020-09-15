Anadolu Efes'te 2 oyuncunun Kovid testi pozitif çıktı!

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'te iki oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
Anadolu Efes'te 2 oyuncunun Kovid testi pozitif çıktı!
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15 Eylül 2020 15:37
Anadolu Efes Kulübü, basketbol A takım kafilesinden iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rutin olarak yaptırdığımız Kovid-19 testlerinde A takım kafilemizde iki yeni pozitif vaka tespit edilmiştir. Kendilerinin izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır."



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