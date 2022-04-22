Anadolu Efesliler, Avrupa'nın zirvesinde

Anadolu Efesliler ve basketbolseverler, THY EuroLeague play-off maçlarına da büyük ilgi gösterdi.



Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki ilk maça henüz gün, saat, rakip bile belli olmadan ilgi gösterdi ve 15 binin üzerindeki bileti dakikalar içerisinde tüketti. Biletler tükendikten sonra Anadolu Efes'in rakibinin AX Armani Exchange Milan olduğu belli oldu.



Serinin 4. maça uzayacağının belli olmasından sonra çıkan biletler de benzer şekilde dakikalar içerisinde tükendi. Basketbolseverlerin büyük ilgisine, Avrupa'nın en büyük salonlarından biri olan Sinan Erdem Spor Salonu'nun kapasitesi de yetmedi.



AÇIK ARA ZİRVENİN SAHİBİ OLDU!



Bu sezon iki Milan maçıyla birlikte toplam 10. kez 'kapalı gişe'ye ulaşan Anadolu Efes, seyirci ortalamasını ise bu iki maçla birlikte 10.503 olan sezon ortalamasını da 10.976'ya yükseltecek.



Anadolu Efes'ın seyirci ortalaması, normal ortalaması 5.328 olaran THY EuroLeague'de açık ara zirvenin sahibi olmayı başardı.





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