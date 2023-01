Anadolu Efesli Erten Gazi, çocuklarla buluştu

Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncusu Erten Gazi, THY Avrupa Ligi'nin sosyal sorumluluk programı "One Team" kapsamında çocuklarla bir araya geldi.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon "One Team"in gönüllü elçiliğini üstlenen 25 yaşındaki basketbolcu, ANKA Spor Kulübü ve Hayal Gücü Merkezi iş birliğiyle yürütülen projeye katılan çocuklara sertifikalarını verdi.



Erten Gazi, basketbol oynadığı çocuklarla motivasyon üzerine sohbet etti.



Çocukların yanı sıra projede gönüllü olarak yer alan antrenörlere de sertifikaları takdim edildi.



Bu sezon dördüncü haftası geride kalan "One Team" projesi kapsamında, basketbolun değerleri ile katılımcıların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor. Her hafta farklı bir konunun işlendiği proje, bu yıl sporda eşitlik ve genç nesillere spor kültürünü aktarma temalarını işliyor.



8 hafta sürecek çalışmada sporcuların takım çalışmasından zaman yönetimine, problem çözmeden kendine güvene kadar birçok konuda kendilerini geliştirmesi amaçlanıyor.





