Anadolu Efes'in yeni sponsoru Konix

Turkuaz Sağlık A.Ş.'nin tescilli markası olan ve 2000 yılından bu yana hem profesyonel hem de kişisel kullanıma yönelik, üstün kaliteli medikal kimyasal ve dezenfektan ürünleri üreten KONIX, EuroLeague tarafından dört kez "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı" seçilen Anadolu Efes Spor Kulübü ile birlikte basketbolseverler için pazarlama ve iletişim projeleri gerçekleştirmeye de devam edecek.



"KONIX'ten aldığımız destek, kulübümüz için çok değerli"



KONIX ürünlerini kullanmaktan dolayı kulüp yöneticilerinin, antrenörlerinin, oyuncularının ve çalışanlarının çok mutlu olduğunu dile getiren Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, hayata geçirilen partnerlik anlaşması ile ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Covid-19 salgının sürdüğü ve takım üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığına en üst düzeyde dikkat ettiğimiz bugünlerde KONIX'in resmi hijyen partnerimiz olması, kulübümüz için çok değerli. Hem ev sahibi olduğumuz maçlarda Sinan Erdem Spor Salonu'nda hem de kulüp tesislerimizde KONIX ürünlerini gerekli olan her yerde konumlandırmış durumdayız.



Özellikle oyuncu sağlığı için çok kritik bir yere sahip hijyen konusundaki katkıları için Turkuaz Sağlık A.Ş. ailesine ve bu anlaşmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."



"Anadolu Efes ailesinin sağlığının destekçisi olmak bizi çok mutlu edecek"



Anadolu Efes Spor Kulübü'nün sağlıklı ve güvenli bir sezon geçirmesini hedeflediklerini söyleyen Turkuaz Sağlık A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kayabaş ise şu bilgileri verdi:



"Anadolu Efes Spor Kulübü'ne ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonu ve kulüp tesislerinin kişisel ve yüzey dezenfektanı ihtiyaçlarını karşılayarak; kulüp yöneticilerinin, teknik kadronun, basketbolcularımızın ve kulüp çalışanlarının sağlığının yanında olmaktan büyük mutluluk duyacağız.



Geçtiğimiz bu zorlu dönemde insanların sağlıkla ve güvenle kalabilmesi için tüketicisinin her daim yanında olan bir marka olarak, sporun birleştirici ve mutlu edici gücüne inanıyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü, 44 yıllık mazisi ile 7'den 70'e Türk milletinin sevgisini kazanmış, Türk basketbolunun en değerli kulüplerinden bir tanesi.



Sağlığın değerini fazlası ile hissettiğimiz bu günlerde, hijyen sponsoru olarak Anadolu Efes Spor Kulübü'nün KONIX'le sağlıklı ve güvenli bir sezon geçirmesini hedefliyor; hep birlikte büyük başarılara imza atma temennisi ile #BenimYerimBurası mottosuyla çıktıkları bu yolda biz de Anadolu Efes Spor Kulübü ailesine #konixlegüvendesin diyoruz."



Ürünleriyle birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'nda yer almaya 17 Kasım 2020'deki Anadolu Efes – Bayern Münih karşılaşmasında başlayan KONIX, karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen ve Anadolu Efes'in marka haline gelen maç deneyimini basketbolseverlerin evlerine taşıyan Anadolu Efes Stüdyo'da da taraftarlara yönelik özel bir kampanya da düzenledi.



