Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Micic: 'Bu ülkeyi çok seviyorum'

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Vasilije Micic, İstanbul'da oynamaktan çok mutluğu olduğunu, bu şehri ve insanlarını çok sevdiğini dile getirdi.



Corendon Airlines'ın yeni projesi "Corendon Sport Talks"ın birinci bölümüne konuk olan Micic, "En büyük destekçim, kendisi de aynı zamanda çok başarılı bir sporcu olan ablam Nina. Hayatımızda özel ya da işle alakalı ne olursa olsun; birbirimize her zaman kenetleniriz." dedi.



Babasının hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten 27 yaşındaki basketbolcu, "Kendisi de bir spor hocası, bana sporun temellerini öğreten oydu. Dağlık bir bölgede büyüdük, ilk spora başladığım yer de orası. Onun dışında her şeyi o öğretti. Annemi iki yıl önce kaybettim. Çocukluk dönemimin bir bölümünü Sırbistan'ın en ünlü dağı ve kayak merkezi Kopaonik Dağı'nın çevresinde geçirdim. Kopaonik, çok turistik bir yer ama 10-15 günlüğüne. Ben yılın 12 ayı orada yaşıyordum. Daha iyi bir çocukluk hayal edemezdim. Oradaki özgürlüğümüz paha biçilemezdi." diye konuştu.



- "Basketbola adım atmadan önce profesyonel kayakçıydım"



Micic, basketboldan önce profesyonel kayak yaptığını anlatarak, "Hayli de başarılıydım. Okulda başladım basketbol oynamaya. Genç yaşta Kızılyıldız'a adım attım. İlk büyük gelişimimi FNP'de hissettim, Sırbistan'da hayli ünlü bir basketbol akademisi, Kızılyıldız ile iş birliği içindeler. Basketbol kariyerimi böyle inşa etmeye başladım." ifadelerini kullandı.



Mega Vizura'da profesyonel olduğunu, sonrasında Bayern Münih ve TOFAŞ'ta oynadığını hatırlatan Micic, şöyle devam etti:



"Türkiye'ye geldikten sonra burayı sevmeye başladım açıkçası. Bu ülkeyi çok seviyorum. Buradaki insanların mantalitesini seviyorum. Bir gün İstanbul takımlarında oynamak istiyordum, o da gerçek oldu. Sonrasında ise Zalgiris Kaunas'a gitmem önemli bir hareketti diyebilirim. Zalgiris Kaunas'ın ardından ise Anadolu Efes'e gelme kararı aldım. İlk sezonumda EuroLeague'de ikinci olarak çok başarılı olamasak da ben çok iyi hissetmiştim. İstanbul da en sevdiğim şehir. Çok güzel bir şehir, çok seviyorum."



Micic, seyahat tercihleriyle ilgili de "Her zaman uçakla seyahat etmeyi tercih ediyorum. Bu anlamda Corendon Airlines'ın desteği de çok önemli. Bütün takımların da uçağı olsun isterdim. Özellikle bu zorlu fikstürlerde zamanı ve toparlanma süreçlerini daha iyi yönetmemize yardımcı oluyor. Bu bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.