'nin 17. haftasında, lider'i uzatmada 104-98 yendi.Anadolu Efes ligde 2. yenilgisini alırken, Beşiktaş Sompo Sigorta 8. kez kazandı.Maçın ilk dakikalarından itibaren içeriden ve dışarıdan rahat sayı üreten Anadolu Efes, Sertaç'ın basketiyle 7. dakikada 10 sayılık üstünlük (20-10) yakaladı. Beşiktaş Sompo Sigorta, alan savunmasıyla rakibinin hızını keserken karşılaşmanın ilk çeyreği 24-17 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.Maçın 2. periyoduna Oğuz ile iyi başlayan siyah-beyazlı takım, rakibinin alan savunmasına rağmen İsmet'in 3 sayılık basketinin ardından faul atışından bir sayı daha bularak 14. dakikada ilk kez öne geçti: 29-28. Simon ve Doğuş ile oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, Peters'in basketiyle 16. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 39-31. McKissic'in smaç basketleriyle oyunda kalmayı bilen Beşiktaş Sompo Sigorta, son hücumu Burak Can ile iyi değerlendirdi ve mücadelenin ilk yarısı 46-46 beraberlikle sona erdi.İkinci yarının başında Sertaç ile pota altında etkili olan Anadolu Efes, Moerman ile 5 sayı daha bularak 25. dakikada 58-50 öne geçti. Beaubois ile sayı üretmeye devam eden ev sahibi ekip, 3. periyot sonunda 70-64 üstünlük yakaladı.Beşiktaş Sompo Sigorta rakibinin alan savunması karşısında boyalı alanı iyi değerlendiremezken dışarıdan zorlama şutlardan da boş döndü. Hızlı hücumlarla bunu iyi değerlendiren Anadolu Efes, Peters'ın basketiyle 33. dakikada farkı 8 sayıya (74-66) çıkardı. McKissic ile etkili olan Beşiktaş Sompo Sigorta, 14-2'lik bir seri sonunda 38. dakikada 80-76 öne geçti. Hücumdaki krizi Simon'un 5 sayısıyla sonlandıran Anadolu Efes, 39. dakikada 81-80 ile tekrar üstünlük yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, maçın bitimine 11 saniye kala McKissic'in sayılarıyla 86-83 öne geçti. Taktik faulle son hücumu yapma fırsatı ele geçirmeye çalışan Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında ribauntu Peters ile alan Anadolu Efes, aynı oyuncuyla faul atışlarından 2 sayı bularak bitime 10 saniye kala 86-86 beraberliği sağladı. Konuk ekip, McKissic ile kalan süredeki hücumu değerlendiremeyince maçın normal süresi 86-86 beraberlikle tamamlandı.Uzatma bölümünde McKissic ve Gotcher ile etkili olan Beşiktaş Sompo Sigorta, karşılaşmayı 104-98 kazandı.Siyah-beyazlı ekipte Shaquielle McKissic 38 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle galibiyette büyük rol oynadı.Ligin 3. haftasında Banvit'e 84-66 mağlup olan Anadolu Efes, 13 maç sonra yenilgi yaşadı.Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman; Shane Larkin, Chris Singleton ve James Anderson'u dinlendirdi.Lacivert-beyazlı oyuncular, sahaya "Deprem yaz 1866'ya gönder, AFAD SMS bağış hattı" yazılı pankartla çıktı.Sinan ErdemZafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ayşenur YazıcıoğluBuğrahan Tuncer 8, Beaubois 29, Tolga Geçim 2, Moerman 10, Sertaç Şanlı 8, Doğuş Balbay 3, Peters 15, Simon 18, Pleiss 5Gotcher 11, İsmet Akpınar 21, McKissic 38, Djurisic 7, Samet Geyik 12, Sabahattin Can Göndür, Burak Can Yıldızlı 7, Oğuz Savaş 8, Ömer Utku Al24-1746-4670-6486-8638.52 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)