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Anadolu Efes'in rakibi Zalgiris Kaunas

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes, evinde oynayacağı karşılaşmada Zalgris Kaunas ağırlayacak. İşte Anadolu Efes - Zalgris Kaunas maçının ayrıntıları...

Kaynak: AA
Anadolu Efes'in rakibi Zalgiris Kaunas
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23 Şubat 2018 00:23
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas arasındaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon başarısız bir performans sergileyen lacivert-beyazlı ekip, 22 maçta 6 galibiyet ve 16 yenilgiyle son sırada bulunuyor. Zalgiris Kaunas ise 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet sonunda 6. sırada yer alıyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçta Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes'e 91-83 üstünlük kurmuştu.

PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, bu moralle rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Lacivert-beyazlı takımın Türkiye Kupası finalinde TOFAŞ ile yaptığı maçta sakatlanan Zoran Dragic, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Doğuş Balbay da Zalgiris Kaunas karşısında oynayamayacak.

- Avrupa'da 614. maça çıkacak

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas maçıyla Avrupa'daki 614. mücadelesine çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 613 karşılaşmada 339 galibiyet ve 274 yenilgi sonunda yüzde 55,3 galibiyet oranı yakaladı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 366. maçını yapacak. Lacivert-beyazlılar, bu organizasyondaki 365 karşılaşmada rakiplerini 182 kez yenerken, 183 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Zalgiris Kaunas ile Avrupa kupalarında 15 kez karşılaşan Anadolu Efes, beş galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı.

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