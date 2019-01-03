AVrupa'da 636 maç

Ataman: "İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz"

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI BİLETLERİ

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında 3 Ocak Perşembe günü Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçtan 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor. Ligde 8 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Alman ekibi ise averajla 6. sırada bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 90-71'lik skorla kazanmıştı.Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 637. maçına çıkacak.Uluslararası organizasyonlarda 636 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 349 galibiyet aldı, 287 kez de mağlup oldu.2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 389. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 387 karşılaşmada 192 galibiyet ve 196 yenilgi gördü.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Bayern Münih ile yapacakları maça kazanarak, Avrupa Ligi'nde sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.Bayern Münih'in güçlü bir takım olduğunu aktaran Ataman,diye konuştu.Lacivert-beyazlı basketbolcu Brock Motum ise önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak,değerlendirmesinde bulundu.Heyecan hiç azalmadan devam ediyor, EuroLeague maceramız Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor!Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta Anadolu Efes'in yanında olmak için geç kalmadan biletini al!