Anadolu Efes'in playoff heyecanı Anadolu Efes Stüdyo +1'de başlıyor

Turkish Airlines EuroLeague 2020 – 2021 sezonu playoff turunda Real Madrid ile eşleşen Anadolu Efe Spor Kulübü, bu playoff serisinin heyecanını Anadolu Efes Stüdyo +1 özel bölümüyle birlikte başlatacak.14 Nisan 2021 Perşembe günü Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Twitter, Facebook ve Youtube hesaplarında 21.00'de itibaren canlı yayınlanacak ve Anadolu Efes'in Sesi Mustafa Özben'in sunuculuğunda gerçekleştirilecek yayına; Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman ile birlikte yıldız oyuncular Krunoslav Simon, Sertaç Şanlı ve Vasilije Micic katılacak.Bu dört ismin normal sezon ve playoff serisi ile ilgili düşüncelerini paylaşacağı yayın için Anadolu Efes taraftarları da sosyal medya üzerinden soru gönderebilecek.Anadolu Efes Stüdyo +1'de, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Turkish Airlines EuroLeague normal sezonunda elde ettiği dikkat çekici istatistikler de basketbolseverlerle paylaşılacak. Ayrıca Real Madrid serisine ışık tutabilecek bilgiler de Anadolu Efes Stüdyo +1'de olacak.Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri 14 Nisan 2021 Perşembe günü 21.00'de şu adreslerde buluşmaya ve playoff heyecanına +1 olmaya çağırıyor: