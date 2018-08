Anadolu Efes'in ödüllü projesi tekrar başladı!

MİÇO'lara sosyal beceriler kazandırılacak

Felis ödüllü sosyal sorumluluk ortaklığı

MİÇO'lar yarınlara umutla bakıyor

Turkish Airlines EuroLeague kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında gerçekleştirdikleri proje ile EuroLeague tarafından 2017 One Team Ödülü'ne aday gösterilen Anadolu Efes ve Anadolu Etap, One Team harici bir sosyal sorumluluk projesinde tekrar bir araya geldi."MİÇO Sahada" olarak isimlendirilen ve 109 çocuğun katılımıyla Anadolu Etap'ın Balıkesir ve Çanakkale'deki meyve çiftliklerinde başlayan projenin çalışmaları 4 hafta sürecek.Basketbolun bir eğitim aracı olarak kullanılacağı projedeki ana amaç, Anadolu Etap'ın bu iki şehirdeki çiftliklerinde misafir edilen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının (MİÇO'lar) sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak olacak. Çalışmaların eğitmenliğini ise Anadolu Efes Spor Kulübü'nün deneyimli antrenörleri üstlenecek.25 bin dekar alanda kurulu 8 çiftliğinde 3 milyon 500 bin dikili meyve ağacı ile Türkiye'nin en büyük meyve şirketi Anadolu Etap tarafından misafir olarak görülen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları MİÇO'lar; iletişim kurma, takım çalışması, odaklanma, problem çözme gibi konularda eğitimler alacak.Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Etap iş birliğinde 2017 yılında gerçekleştirilen ve EuroLeague tarafından One Team Ödülü'ne aday gösterilen sosyal sorumluluk ortaklığı, MediaCat Felis Ödülleri'nin PR kategorisindeki Uyarlama ve Yerelleştirme alanında Felis Ödülü'nü de kazanmıştı.Başarılı bir sosyal sorumluluk iş birliği gerçekleştirilen Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Etap'ın en önemli amaçlarından biri de 2017 yılındaki başarılı çalışmaları daha da üst seviyeye taşımak olacak.Misafir ettiği mevsimlik işçilerin çocuklarına kesintisiz eğitim sağlayan ilk tarım şirketi unvanına sahip olan Anadolu Etap, MİÇO'lara Türkçe, müzik, beden eğitimi, halk oyunları, resim, el sanatları gibi faaliyetlerle, çocukların çiftliklerde misafir oldukları süre içerisinde eğitim ve gelişimlerine devam etmelerini, yeni deneyimler elde etmelerini amaçlıyor.Anadolu Etap ile iş birliği yaparak MİÇO Sahada projesi ile sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Anadolu Efes ise sosyal sorumluluk projeleriyle Türk sporuna öncülük etmeye yeni sezonda da devam edecek.