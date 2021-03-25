Anadolu Efes'in konuğu Panathinaikos

🔵⚪@AnadoluEfesSK'in EuroLeague'de Panathinaikos'u ağırlayacağı maçta Birleşmiş Milletler'in 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, forma üzerinde görünür olacak.



👉Anadolu Efesli yıldızlar da farkındalığı artırmak için #HareketeGeç mesajlı videolarda yer alacak.



— Sporx (@sporx) March 24, 2021

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında bugün sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.THY Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Bayern Münih karşısında son bulan lacivert-beyazlılar, 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.Konuk takım ise 10 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 80-77 kazanmıştı.Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 717. maçına çıkacak.Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 716 karşılaşmada 407 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 469. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 468 karşılaşmada 250 galibiyet aldı, 218 kez salondan mağlup ayrıldı.