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Anadolu Efes'in konuğu Olympiakos

Euroleague'in 14. haftasında Anadolu Efes, sahasında Olympiakos'u konuk edecek.

Kaynak: AA
Anadolu Efes'in konuğu Olympiakos
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22 Aralık 2017 04:20
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna iyi başlayamayan lacivert-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 13 maçın 3'ünü kazanabildi. Anadolu Efes, grupta averajla Valencia'nın ardından son sırada yer alıyor.

Olympiakos ise 10 galibiyetle lider CSKA Moskova'nın ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.

Anadolu Efes ile Olympiacos Avrupa kupalarında bugüne kadar 38 kez karşılaşırken, A. Efes 17 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 34 karşılaşmada ise takımımız 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın Khimki takımına deplasmanda 86-68 mağlup olmuş, Olympiacos ise Rusya'nın CSKA Moskova takımını evinde 88-86 yenmişti. Euroleague'de 13. hafta sonunda Anadolu Efes üç galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 16. sırada, Olympiacos ise 10 galibiyet ve üç mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

 



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