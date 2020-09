Anadolu Efes'e Avrupa'dan bir altın ödül daha

Özel sporcuların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak adına basketbolun bir metafor olarak kullanıldığı ve uzman eğitmenlerin görev yaptığı proje, Turkish Airlines EuroLeague ve EuroCup'ta yer alan 42 takımın projeleri arasında birinci seçildi.



Ülkemize One Team Ödülleri'nde Altın Ödül kazandıran ilk takım olan Anadolu Efes, bu yılki başarısı ile de bu ödülü Avrupa'da üst üste ve iki kez kazanan ilk ve tek takım oldu.



"Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz"



Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise kazanılan ödül ile ilgili duygularını şu şekilde ifade etti:



"Bir spor kulübünden fazlası olarak toplumumuzun tüm katmanlarının hayatlarına dokunmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte özel sporcuların hayatlarının bir parçası olmaya çalıştık. Yaptığımız çalışmaların katılımcılarımızın hayatına kattıklarından dolayı çok mutluyuz.



Ayrıca ülkemize One Team Ödülleri'nde üst üste iki yıl ödül kazandırdığımız için de çok gururluyuz. Bu sebeple Beylikdüzü Belediyesi başta olmak üzere projemize destek veren kurumlara, bu projede emeği geçen eğitmenlere, çalışanlarımıza ve gönüllülere çok teşekkür ediyoruz.



EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri ve One Team Ödülleri gibi Avrupa basketbolunda çok önemli yere sahip olan ödül organizasyonlarında ülkemize yeni başarılar kazandırmaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz."



Özel sporcuların ve ailelerinin hayatlarına değer katıldı



Katılımcı özel sporcuların 16 hafta boyunca problem çözme, karar alma, takım çalışması, özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konularda çalışmalar yaptığı One Team projesi, hem özel sporcuların hem de ailelerinin hayatlarına değer kattı. Proje sonunda yapılan değerlendirmelerde de katılımcıların sosyal gelişimlerinde ciddi ilerlemeler olduğu tespit edildi.



Başarılı oyuncu Tolga Geçim'in elçiliğini yaptığı projede katılımcılar, One Team sertifikalarını Baş Antrenör Ergin Ataman ile birlikte Kaptan Doğuş Balbay ve Shane Larkin gibi Anadolu Efes A Takım oyuncularının yanı sıra kulüp maskotu Çaylak'tan almıştı.



Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen projenin destekçileri ise Sporx, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Damla, McDonald's, Sportive ve Kahve Dünyası olmuştu.