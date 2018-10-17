Anadolu Efes-Zalgiris maçı öncesi dikkatimizi çeken 5 madde

Anadolu Efes THY EuroLeague ikinci hafta maçında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini ağırlayacak. İlk maçında Bayern Munih'i deplasmanda farklı bir skorla mağlup eden Anadolu Efes ikinci maçını da kazanmak için sahaya çıkacak.Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.Karşılaşma, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü olan pembe top ile başlayacak ve hava atışını oyuncu Özge Özpirinçci yapacak. Projeye destek olmak için salona pembe kıyafetleriyle gelecek kadın basketbolseverler, bilet ücreti ödemeyecek.EuroLeague'in ilk haftasında Anadolu Efes deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımını 90-71 yenerken, Zalgiris Kaunas ise evinde İspanya'nın Baskonia ekibine 87-79 mağlup oldu.Anadolu Efes, THY EuroLeague'de 2018/19 sezonunun ilk iç saha maçında Zalgiris'i ağırlayacak. Anadolu Efes, ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda mağlup etmişti. Zalgiris ise sahasında Baskonia'ya mağlup olarak başladı.Adrien Moerman ve Aaron White arasındaki mücadele, maçın kaderini belirleyecek eşleşme. Moerman şutlarıyla, Aaron White ise atletizmiyle bir adım önde görünüyor. Moerman, ilk maçta 11 sayı ve 4 ribaunt ile oynadı. White ise 7 sayı ve 3 ribaunt istatistkleri yakaladı.Anadolu Efes, ilk iç saha maçında taraftarının desteğine ihtiyaç duyacak. Bunun yanında, geçen hafta yüzde 60 ile atılan üçlük performansının aynı seviyede kalması zor olsa da benzer bir performans işleri kolaylaştırır. Geçen hafta sahada oyunu oyun kurucu değil, tüm takım kurmuştu. Böylece birçok tehdit noktası oluşturulmuş ve 5 oyuncudan çift haneli katkı gelmişti.Anadolu Efes, birbirinden farklı oyun kurucu seçeneklerine sahip. Shane Larkin, Vasilije Micic ve Doğuş Balbay, ihtiyaca ve taktiğe göre parkede yer alıyor. Geçen hafta Micic durgundu ama Doğuş ve Larkin'den toplam 22 sayı, 8 asist ve 8 ribaunt katkısı alındı. Micic ise ligde Darüşşafaka karşısında harika bir performans sergiledi. Zalgiris ise kısalardan istediği katkıyı alamadı geçen hafta. Nate Wolters 19 sayı ile ayakta kalan tek isimleriydi. Leo Westermann, CSKA'da az dakika alınca pas tutmuş göründü. Thomas Walkup ise hiç işin içine giremedi ve skore üretemedi.Zalgiris Kaunas, deplasmanlarda çok sert bir takım. Zayıf noktaları ribauntlar. Baskonia'ya karşı 21 ribaunt çektiler ve geçen haftanın en kötü 2. takımı durumundaydılar bu alanda. Bu nedenle Baskonia karşısında çok zorlandılar ve kaybettiler. Efes'in aynı şekilde ribauntları domine etmesi, galibiyetin yolunu açacaktır.