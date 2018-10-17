Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçında pembe top!

Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla "Pembe Top" ile gerçekleştirildi.
Meme kanserinde erken teşhis farkındalığının sembolü haline gelen ve her yıl farklı ünlü ismin gönüllü olarak katıldığı mücadelenin hava atışını, oyuncu Özge Özpirinçci yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Meme kanserinde erken teşhis farkındalığının sembolü haline gelen ve her yıl farklı ünlü ismin gönüllü olarak katıldığı mücadelenin hava atışını, oyuncu Özge Özpirinçci yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın