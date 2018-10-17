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Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçında pembe top!

THY Euroleague'de Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçında hava topu meme kanserine dikkat çekmek için pembe top ile gerçekleşti.

Kaynak: AA
Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçında pembe top!
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17 Ekim 2018 22:34
Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla "Pembe Top" ile gerçekleştirildi.

Meme kanserinde erken teşhis farkındalığının sembolü haline gelen ve her yıl farklı ünlü ismin gönüllü olarak katıldığı mücadelenin hava atışını, oyuncu Özge Özpirinçci yaptı.

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