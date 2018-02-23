Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçı CANLI (İZLE) hangi kanalda saat kaçta?

. Ligin 23. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı naklen yayınlanacak.23 Şubat Cuma günü saat 20.30'da oynanacak maç, beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacakAnadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı 23 Şubat Cuma günü saat 20.30'dan itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.THY Avrupa Ligi'nde bu sezon başarısız bir performans sergileyen lacivert-beyazlı ekip, 22 maçta 6 galibiyet ve 16 yenilgiyle son sırada bulunuyor. Zalgiris Kaunas ise 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet sonunda 6. sırada yer alıyor.İki takım arasında oynanan ilk maçta Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes'e 91-83 üstünlük kurmuştu.PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, bu moralle rakibi karşısında galibiyet arayacak.Lacivert-beyazlı takımın Türkiye Kupası finalinde TOFAŞ ile yaptığı maçta sakatlanan Zoran Dragic, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Doğuş Balbay da Zalgiris Kaunas karşısında oynayamayacak.Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas maçıyla Avrupa'daki 614. mücadelesine çıkacak.Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 613 karşılaşmada 339 galibiyet ve 274 yenilgi sonunda yüzde 55,3 galibiyet oranı yakaladı.Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 366. maçını yapacak. Lacivert-beyazlılar, bu organizasyondaki 365 karşılaşmada rakiplerini 182 kez yenerken, 183 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.Zalgiris Kaunas ile Avrupa kupalarında 15 kez karşılaşan Anadolu Efes, beş galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı.