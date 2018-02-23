Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçı CANLI (İZLE) hangi kanalda saat kaçta?

Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas(Euroleague) maçı şifresiz olarak mı yayınlanacak? Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtına buradan ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

23 Şubat 2018 03:15
Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçı CANLI (İZLE) hangi kanalda saat kaçta?
Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas, Euroleague'de 23. haftasında karşı karşıya gelecekler. Peki Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte yayın akışı ve tüm detaylar...

ANADOLU EFES-ZALGİRİS KAUNAS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı naklen yayınlanacak.

23 Şubat Cuma günü saat 20.30'da oynanacak maç, beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı 23 Şubat Cuma günü saat 20.30'dan itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



THY Avrupa Ligi'nde bu sezon başarısız bir performans sergileyen lacivert-beyazlı ekip, 22 maçta 6 galibiyet ve 16 yenilgiyle son sırada bulunuyor. Zalgiris Kaunas ise 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet sonunda 6. sırada yer alıyor.
İki takım arasında oynanan ilk maçta Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes'e 91-83 üstünlük kurmuştu.

PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, bu moralle rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Lacivert-beyazlı takımın Türkiye Kupası finalinde TOFAŞ ile yaptığı maçta sakatlanan Zoran Dragic, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Doğuş Balbay da Zalgiris Kaunas karşısında oynayamayacak.

- Avrupa'da 614. maça çıkacak

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas maçıyla Avrupa'daki 614. mücadelesine çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 613 karşılaşmada 339 galibiyet ve 274 yenilgi sonunda yüzde 55,3 galibiyet oranı yakaladı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 366. maçını yapacak. Lacivert-beyazlılar, bu organizasyondaki 365 karşılaşmada rakiplerini 182 kez yenerken, 183 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Zalgiris Kaunas ile Avrupa kupalarında 15 kez karşılaşan Anadolu Efes, beş galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı.

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