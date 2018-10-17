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Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | CANLI

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Zalgiris ile karşı karşıya geliyor.

Kaynak: AA
Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | CANLI
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17 Ekim 2018 19:59
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi ikinci hafta maçında 17 Ekim Çarşamba Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!

ANADOLU EFES: 16
ZALGIRIS KAUNAS: 17

(1. ÇEYREK OYNANIYOR)

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