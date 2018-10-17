Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | CANLI

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi ikinci hafta maçında 17 Ekim Çarşamba Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.
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ANADOLU EFES: 16
ZALGIRIS KAUNAS: 17
(1. ÇEYREK OYNANIYOR)
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
ANADOLU EFES: 16
ZALGIRIS KAUNAS: 17
(1. ÇEYREK OYNANIYOR)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın