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Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında

Anadolu Efes basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında 8 Ocak Salı akşamı Zalgiris ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında
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07 Ocak 2019 10:27
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında 8 Ocak Salı akşamı Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.

Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 7'sini kazanan, 9'unu da yitiren Zalgiris ise averajla 9. basamakta bulunuyor.

Zalgiris, ilk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmadan 93-79 galip ayrılmıştı.

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