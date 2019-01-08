Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında 8 Ocak Salı akşamı Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 7'sini kazanan, 9'unu da yitiren Zalgiris ise averajla 9. basamakta bulunuyor.Zalgiris, ilk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmadan 93-79 galip ayrılmıştı.