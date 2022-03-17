Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanına çıkıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla mücadele edecek

Haber; AA
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Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanına çıkıyor
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17 Mart 2022 08:00
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Kaunas kentindeki Zalgris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 28 maçın 14'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 8. sırada yer alıyor. 7 galibiyeti olan Litvanya ekibi ise puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.

Avrupa Ligi'nde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçın 10'unu Zalgiris kazandı. Bu sezon İstanbul'daki maçı Anadolu Efes, 94-60'lık skorla kazandı.

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