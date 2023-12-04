Anadolu Efes yeni transferini açıkladı

Anadolu Efes, Yukatel Merkezefendi Basket forması giyen Daniel Oturu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes yeni transferini açıkladı
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04 Aralık 2023 20:59
Sezon başından beri başı sakatlıklardan kurtulmayan Anadolu Efes, yeni transferini açıkladı.

Anadolu Efes, Yukatel Merkezefendi Basket forması giyen Birleşik Amerikalı pivot Daniel Oturu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Anadolu Efes'in açıklaması:

"Başarılı oyuncu Daniel Oturu, sezon sonuna kadar kiralık olarak formamızı giyecek. Welcome Daniel!"

Yukatel Merkezefendi Basket ile 9 resmi maça çıkan Daniel Oturu, maç başına 20.9 sayı, 10.1 ribaund ve 1.7 blok ortalaması tutturdu.

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