Anadolu Efes yeni transferini açıkladı

Önümüzdeki sezonun çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes bir transfer daha gerçekleştirdi.
Anadolu Efes, Slovenya ekibi Cedevita Olimpija forması giyen 22 yaşındaki oyun kurucu Justus Hollatz kadrosuna kattığını açıkladı.
Justus Hollatz geçtiğimiz sezon Cedevita Olimpija formasıyla 7.9 sayı, 2.1 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.
Anadolu Efes, Slovenya ekibi Cedevita Olimpija forması giyen 22 yaşındaki oyun kurucu Justus Hollatz kadrosuna kattığını açıkladı.
Justus Hollatz geçtiğimiz sezon Cedevita Olimpija formasıyla 7.9 sayı, 2.1 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.