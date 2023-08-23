Anadolu Efes yeni transferini açıkladı

Anadolu Efes, Cedevita Olimpija'dan Justus Hollatz'ı 1 sene kiraladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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Anadolu Efes yeni transferini açıkladı
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23 Ağustos 2023 10:53
Önümüzdeki sezonun çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes bir transfer daha gerçekleştirdi.

Anadolu Efes, Slovenya ekibi Cedevita Olimpija forması giyen 22 yaşındaki oyun kurucu Justus Hollatz kadrosuna kattığını açıkladı.

Justus Hollatz geçtiğimiz sezon Cedevita Olimpija formasıyla 7.9 sayı, 2.1 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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