Anadolu Efes, yeni sezonu özel bir filmle açtı

Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı Anadolu Efes, 2023 – 2024 sezonu öncesinde tüm basketbolseverleri #BenimYerimBurası demeye davet ederken bu önemli sezonu özel bir filmle açtı.Anadolu Efes'in Sesi Mustafa Özben'in seslendirdiği tanıtım filminde Anadolu Efes'in sevimli maskotu Çaylak'ın yanı sıra eşsiz sunumuyla ülkemizde Formula 1 tutkusunu geniş kitlelere yayan S Sport F1 Spikeri Serhan Acar ve taraftarlar yer aldı. Yeni sezon formalarının da tanıtıldığı ve kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan film, taraftarlardan yoğun ilgi gördü.Anadolu Efes Spor Kulübü'nün uzun süredir kullandığı #BenimYerimBurası iletişim mottosunu merkeze alan filmde; ait olma hissi, yaşanılan unutulmaz anlar ve yeni başlangıçlara vurgu yapıldı.İlk kez taraftarların karşısına çıkarılan 2023 – 2024 sezonu formaları ise basketbolseverler nezdinde büyük beğeni topladı.