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Anadolu Efes, yeni oyun kurucusunu açıkladı!

Anadolu Efes, Amerikalı oyun kurucu James Anderson ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Kaynak: Sporx.com
Anadolu Efes, yeni oyun kurucusunu açıkladı!
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12 Temmuz 2018 23:32
Anadolu Efes yeni oyun kurucusunu resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; Amerikalı oyun kurucu James Anderson ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

James Anderson 2017-2018 sezonunda BC Khimki Moskova formasıyla EuroLeague'de 31 maça çıkmış ve 9.2 sayı 2.8 ribaund 1.3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.



 

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