Anadolu Efes, yeni oyun kurucusunu açıkladı!

Anadolu Efes yeni oyun kurucusunu resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada; Amerikalı oyun kurucu James Anderson ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
James Anderson 2017-2018 sezonunda BC Khimki Moskova formasıyla EuroLeague'de 31 maça çıkmış ve 9.2 sayı 2.8 ribaund 1.3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
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Kulüpten yapılan açıklamada; Amerikalı oyun kurucu James Anderson ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
James Anderson 2017-2018 sezonunda BC Khimki Moskova formasıyla EuroLeague'de 31 maça çıkmış ve 9.2 sayı 2.8 ribaund 1.3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın