Anadolu Efes, yarı finale zaferle başladı!

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i konuk etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Anadolu Efes'in 96-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu skorun ardından Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti. Seride 3 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Anadolu Efes'in 96-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu skorun ardından Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti. Seride 3 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.
DETAYLAR BİRAZDAN...