Anadolu Efes, yarı finale zaferle başladı!

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Icrypex karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, yarı finale zaferle başladı!
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19 Mayıs 2021 22:41
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Anadolu Efes'in 96-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti. Seride 3 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.

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