Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri belli oldu

THY EuroLeague'de son 8 takım arasına adını yazdıran temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in rakipleri belli oldu.



Bayern Münih'in son haftada deplasmanda Barcelona'yı yenmesinin ardından Anadolu Efes, İspanyol devi Real Madrid ile, Fenerbahçe Beko ise CSKA Moskova ile eşleşti. Anadolu Efes, 5 maç üzerinden oynanacak seride ev sahibi avantajına sahip olurken, Fenerbahçe Beko ise ev sahibi avantajı olmadan CSKA Moskova serisine başlayacak.



EuroLeague son 8'de 3 eşleşme netleşirken, normal sezonu lider tamamlayan Barcelona'nın rakibi Zenit ile Panathinaikos arasında oynanacak son maçın ardından belli olacak.



PLAY-OFFTA EŞLEŞMELER;



Barcelona - Valencia ya da Zenit

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes - Real Madrid

AX Armani Exchange Milan - Bayern Münih