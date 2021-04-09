Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri belli oldu

THY EuroLeague'de oynanan son maçların ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in rakipleri belli oldu.

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Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri belli oldu
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09 Nisan 2021 23:49
THY EuroLeague'de son 8 takım arasına adını yazdıran temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in rakipleri belli oldu.

Bayern Münih'in son haftada deplasmanda Barcelona'yı yenmesinin ardından Anadolu Efes, İspanyol devi Real Madrid ile, Fenerbahçe Beko ise CSKA Moskova ile eşleşti. Anadolu Efes, 5 maç üzerinden oynanacak seride ev sahibi avantajına sahip olurken, Fenerbahçe Beko ise ev sahibi avantajı olmadan CSKA Moskova serisine başlayacak.

EuroLeague son 8'de 3 eşleşme netleşirken, normal sezonu lider tamamlayan Barcelona'nın rakibi Zenit ile Panathinaikos arasında oynanacak son maçın ardından belli olacak.

PLAY-OFFTA EŞLEŞMELER;

Barcelona - Valencia ya da Zenit
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes - Real Madrid
AX Armani Exchange Milan - Bayern Münih


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