Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kaybetti

THY EuroLeague'in 3. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kaybetti
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12 Ekim 2021 22:46
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi.

Organizasyonun son şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon ligdeki 3. maçından da mağlup ayrıldı.

Salon: Astroballe

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Tomasz Trawicki (Polonya), Benjamin Barth (Almanya)

LDLC ASVEL: Okobo 7, Jones 16, Kahudi, Lacombe 11, Gist 5, Fall 1, Osetkowski 10, Howard 13, Strazel 2, Kostas Antetokounmpo 10

Anadolu Efes: Larkin 15, Beaubois 13, Singleton 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim 2, Moerman 6, Pleiss 8, Micic 24, Anderson, Petrusev, Dunston 2

1. Periyot: 20-25

Devre: 35-49

3. Periyot: 53-62

FENERBAHÇE DE YENİLGİYLE DÖNDÜ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi.

Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos OPAP'ın ardından ALBA Berlin maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

ALBA Berlin: Da Silva 22, Smith 3, Delow 2, Sikma 13, Zoosman 7, Lo 21, Mattisseck 2, Schneider 5, Olinde 9, Blatt

Fenerbahçe Beko: Shayok 2, Henry 6, Pierre 9, Vesely 6, Booker 7, Metecan Birsen, İsmet Akpınar 6, Melih Mahmutoğlu 4, De Colo 15, Guduric 3, Ahmet Düverioğlu 12

1. periyot: 18-19

Devre: 27-35

3. periyot: 57-53

 


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