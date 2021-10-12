Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kaybetti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi.
Organizasyonun son şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon ligdeki 3. maçından da mağlup ayrıldı.
Salon: Astroballe
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Tomasz Trawicki (Polonya), Benjamin Barth (Almanya)
LDLC ASVEL: Okobo 7, Jones 16, Kahudi, Lacombe 11, Gist 5, Fall 1, Osetkowski 10, Howard 13, Strazel 2, Kostas Antetokounmpo 10
Anadolu Efes: Larkin 15, Beaubois 13, Singleton 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim 2, Moerman 6, Pleiss 8, Micic 24, Anderson, Petrusev, Dunston 2
1. Periyot: 20-25
Devre: 35-49
3. Periyot: 53-62
FENERBAHÇE DE YENİLGİYLE DÖNDÜ
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi.
Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos OPAP'ın ardından ALBA Berlin maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
Salon: Mercedes-Benz Arena
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Ioannis Foufis (Yunanistan)
ALBA Berlin: Da Silva 22, Smith 3, Delow 2, Sikma 13, Zoosman 7, Lo 21, Mattisseck 2, Schneider 5, Olinde 9, Blatt
Fenerbahçe Beko: Shayok 2, Henry 6, Pierre 9, Vesely 6, Booker 7, Metecan Birsen, İsmet Akpınar 6, Melih Mahmutoğlu 4, De Colo 15, Guduric 3, Ahmet Düverioğlu 12
1. periyot: 18-19
Devre: 27-35
3. periyot: 57-53
Organizasyonun son şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon ligdeki 3. maçından da mağlup ayrıldı.
Salon: Astroballe
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Tomasz Trawicki (Polonya), Benjamin Barth (Almanya)
LDLC ASVEL: Okobo 7, Jones 16, Kahudi, Lacombe 11, Gist 5, Fall 1, Osetkowski 10, Howard 13, Strazel 2, Kostas Antetokounmpo 10
Anadolu Efes: Larkin 15, Beaubois 13, Singleton 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim 2, Moerman 6, Pleiss 8, Micic 24, Anderson, Petrusev, Dunston 2
1. Periyot: 20-25
Devre: 35-49
3. Periyot: 53-62
FENERBAHÇE DE YENİLGİYLE DÖNDÜ
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi.
Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos OPAP'ın ardından ALBA Berlin maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
Salon: Mercedes-Benz Arena
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Ioannis Foufis (Yunanistan)
ALBA Berlin: Da Silva 22, Smith 3, Delow 2, Sikma 13, Zoosman 7, Lo 21, Mattisseck 2, Schneider 5, Olinde 9, Blatt
Fenerbahçe Beko: Shayok 2, Henry 6, Pierre 9, Vesely 6, Booker 7, Metecan Birsen, İsmet Akpınar 6, Melih Mahmutoğlu 4, De Colo 15, Guduric 3, Ahmet Düverioğlu 12
1. periyot: 18-19
Devre: 27-35
3. periyot: 57-53