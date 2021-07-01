Anadolu Efes, Vasilije Micic ile sözleşme uzattı

Anadolu Efes, Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Vasilije Micic ile sözleşme uzattı
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01 Temmuz 2021 15:52
Anadolu Efes Kulübü, oyuncusu Vasilije Micic'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Sırp pivotla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

2018-2019 sezonundan bu yana Anadolu Efes forması giyen Micic, lacivert-beyazlıların şampiyon tamamladığı THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.


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