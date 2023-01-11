Anadolu Efes, Valencia deplasmanında

Anadolu Efes, THY EuroLeague'nin 18. haftasında bugün (Çarşamba) deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.



Pabellon Fuente De San Luis'te oynanacak müsabaka, saat 22.30'da başlayacak.



Geride kalan 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Anadolu Efes, 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.



Anadolu Efes, son maçında Fransa'nın ASVEL ekibini 78-72 mağlup etmişti.



Avrupa'da 785. maç



Anadolu Efes, Valencia Basket karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 785. maçını yapacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 784 karşılaşmada 447 galibiyet ve 337 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 537. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 536 mücadelenin 290'ını kazandı, 246'sından mağlubiyetle ayrıldı.





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