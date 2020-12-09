Anadolu Efes, Valencia deplasmanına konuk oluyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında 10 Aralık Perşembe günü İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.



La Fonteta Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.



Ligdeki 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi alan Anadolu Efes 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı gibi 7 galibiyet alan ve 5 kez yenilen Valencia Basket ise 8. sırada yer alıyor.



