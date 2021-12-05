Anadolu Efes uzatmalarda kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 86-86 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu, Burak Yılmaz
Anadolu Efes: Erten Gazi 5, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 9, Bryant 9, Micic 23, Larkin 18, Beaubois 6, Dunston 7, Tolga Geçim 7, Buğrahan Tuncer
Bahçeşehir Koleji: Hall 17, Smith 19, Jones 17, Oğuz Savaş 4, Berkay Candan 13, Emir Gökalp 2, Hadi Özdemir, Solomon 8, Erkan Yılmaz 8
1. Periyot: 20-18
Devre: 48-40
3. Periyot: 68-67
Normal süre: 86-86
Beş faulle çıkanlar: 34.47 Jones, 44.42 Berkay Candan, 44.55 Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji)
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu, Burak Yılmaz
Anadolu Efes: Erten Gazi 5, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 9, Bryant 9, Micic 23, Larkin 18, Beaubois 6, Dunston 7, Tolga Geçim 7, Buğrahan Tuncer
Bahçeşehir Koleji: Hall 17, Smith 19, Jones 17, Oğuz Savaş 4, Berkay Candan 13, Emir Gökalp 2, Hadi Özdemir, Solomon 8, Erkan Yılmaz 8
1. Periyot: 20-18
Devre: 48-40
3. Periyot: 68-67
Normal süre: 86-86
Beş faulle çıkanlar: 34.47 Jones, 44.42 Berkay Candan, 44.55 Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji)