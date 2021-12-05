Anadolu Efes uzatmalarda kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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Anadolu Efes uzatmalarda kazandı
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05 Aralık 2021 23:33
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 86-86 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu, Burak Yılmaz

Anadolu Efes: Erten Gazi 5, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 9, Bryant 9, Micic 23, Larkin 18, Beaubois 6, Dunston 7, Tolga Geçim 7, Buğrahan Tuncer

Bahçeşehir Koleji: Hall 17, Smith 19, Jones 17, Oğuz Savaş 4, Berkay Candan 13, Emir Gökalp 2, Hadi Özdemir, Solomon 8, Erkan Yılmaz 8

1. Periyot: 20-18

Devre: 48-40

3. Periyot: 68-67

Normal süre: 86-86

Beş faulle çıkanlar: 34.47 Jones, 44.42 Berkay Candan, 44.55 Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji)


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