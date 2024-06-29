Anadolu Efes, Tyrique Jones ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Tyrique Jones ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Anadolu Efes, Tyrique Jones ile yollarını ayırdı
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29 Haziran 2024 17:03
Anadolu Efes Basketbol Takımı, 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Tyrique Jones ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımıza katılan Tyrique Jones ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Jones'a, takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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