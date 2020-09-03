Anadolu Efes, turnuvaya galibiyetle başladı!

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, turnuvaya galibiyetle başladı!
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03 Eylül 2020 23:02
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64 yendi. 

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvaya, 4 Eylül Cuma günü Galatasaray Doğa Sigorta-Dnipro ve Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarıyla devam edilecek.

İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik 

Anadolu Efes: Beaubois 9, Singleton 6, Doğuş Balbay 7, Tolga Geçim 4, Erten Gazi 3, Sertaç Şanlı 2, Moerman 9, Pleiss 12, Micic 13, Anderson 5, Dunston 12, Simon 6

Galatasaray Doğa Sigorta: Hamilton 8, Alperen Baytok 3, Hunter 5, Macon 12, Yiğit Arslan, Eray Aydoğan 4, Motum 5, Berke Atar 10, Ayberk Olmaz 15, Göksenin Köksal, Saadettin Donat 2

1. Periyot: 24-17 

Devre: 40-39 

3. Periyot: 56-46 



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