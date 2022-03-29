Anadolu Efes, tribünde Avrupa'nın en iyisi

THY EuroLeague'de üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Anadolu Efes, organizasyonun geride kalan 32 haftalık bölümünde 9.965 (Genel ortalama 5 bin 177) seyirci ortalaması ile bu alanda birinci sırada...



Üstelik sezonun belli bir bölümünde maçların yüzde 50 kapasiteyle oynanmasına rağmen lacivert-beyazlılar, 9.965 ortalamayla büyük bir başarı elde etti.



Son şampiyon, normal sezonda şu ana kadar 15 iç saha maçında rakiplerini ağırlarken, bu maçların 6'sını ise kapalı gişe oynama başarısı da gösterdi.



YENİ REKOR



Ayrıca Anadolu Efes, tek maçlık seyirci rekorlarını da geliştirmeye devam ediyor.



Barcelona karşısında Sinan Erdem'de 15.008 basketbolseveri ağırlayan lacivertbeyazlılar, daha sonra Fenerbahçe Beko karşılaşmasında ise 15.076 taraftar ile bu rekoru geliştirmişti. Ve son Real Madrid zaferinde de tek maçlık seyirci rekoru 15.092'ye taşındı.





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