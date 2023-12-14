Anadolu Efes, transferi açıkladı!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Rıdvan Öncel'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
Abone Ol
Anadolu Efes, transferi açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2023 15:43
Son güncelleme 14 Aralık 2023 15:44
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Rıdvan Öncel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Darüşşafaka Lassa'da forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Rıdvan Öncel, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 9 sayı, 3,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

26 yaşındaki oyun kurucu, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 5 müsabakada ise 5,4 sayı, 3,4 asist ve 1,4 ribauntluk performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery