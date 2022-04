Anadolu Efes, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve sporda eşitliğe odaklanacak

Turkish Airlines EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team çerçevesinde gerçekleştirdiği projelerle 2019 ve 2020 yıllarında EuroLeague tarafından "Avrupa'nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştiren Takımı" seçilen Anadolu Efes, 2021 – 2022 sezonu One Team projesini, ANKA Spor Kulübü ve Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları iş birliğiyle başlattı.



Toplumsal cinsiyet eşitliği, sporda eşitlik, sağlıklı ve kaliteli yaşam temalarıyla hayata geçirilecek ve 8 hafta sürecek projenin ilk çalışması ise 10-14 yaş aralığındaki 20 katılımcıyla yapıldı.



Projenin elçisi Erten Gazi olacak



Basketbolun bir metafor olarak kullanılacağı projede katılımcı çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunulacak.



Uzman eğitmenlerin görev yaptığı projede katılımcıların eğitim hayatlarına da destek olmak adına takım çalışması ve eşitlik, kendine güven, zaman yönetimi, motivasyon, saygı, problem çözme, karar alma ve kişisel sorumluluklar odaklı çalışmalar yapılacak.



Bu anlamlı projenin gönüllü elçiliğini ise Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Erten Gazi üstlenecek. Erten Gazi, projenin sertifika töreninin yapılacağı çalışmada katılımcılarla birlikte sahada çıkacak.



One Team katılımcılarının sosyal ve kişisel gelişimleri, çalışmalar süresince ve sonrasında, çeşitli anket ve değerlendirmelerle takip edilecek.





