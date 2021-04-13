Anadolu Efes TOFAŞ'ı yenerek 28'de 27 yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında lider Anadolu Efes, konuk ettiği TOFAŞ'ı 87-85 yendi.



Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 27. galibiyetini aldı. Bir maçı eksik konuk ekip ise 11. kez mağlup oldu.



Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takım da boyalı alanda etkili oldu. Moerman ve Micic ile üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, TOFAŞ karşısında birinci periyodu 28-21 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe top kayıpları yapan TOFAŞ önünde basketler bularak başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 35-25. Toparlanarak Purcell ve Berk İbrahim Uğurlu ile peş peşe isabetli atışlar kaydeden TOFAŞ, 17. dakikanın başında farkı 1 sayıya düşürdü: 40-39. Karşılıklı basketlerle başa baş geçen mücadelenin ilk yarısı 50-50 sona erdi.



İkinci yarıya Muhsin Yaşar'ın ön plana çıkan performansıyla iyi bir başlangıç yapan TOFAŞ, 23. dakikayı 59-55 önde bitirdi. Bu çeyrekte pota altından skor üreten Anadolu Efes karşısında hızlı hücumlardan sayılar bulan konuk ekip, final periyoduna 68-67 önde girdi.



Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Topu iyi paylaşarak pota altından basketler bulan TOFAŞ, 33. dakikayı 74-71 önde geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen bu bölümde skor üstünlüğü 35. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle Anadolu Efes'e geçti: 77-76. Anadolu Efes, yerli oyuncularının basketleriyle son 2 dakikaya 85-80 üstün girdi. Phillip'in üst üste attığı basketlerle TOFAŞ, 39. dakikada eşitliği yakaladı: 85-85. Moerman'la tekrar öne geçen ev sahibi ekip, bitime 54 saniye kala yeniden oyunda üstün duruma geldi: 87-85. Bitime 9 saniye kala son atakta üst üste hücum ribauntlarının ardından sayı bulamayan TOFAŞ karşısında skor avantajını koruyan Anadolu Efes, sahadan 87-85 galip ayrıldı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ayşe Nur Yazıcıoğlu



Anadolu Efes: Beaubois 9, Micic 15, Dzanan Musa 2, Moerman 21, Dunston 8, Larkin 9, Yiğitcan Saybir 4, Tolga Geçim 2, Sertaç Şanlı 13, Buğrahan Tuncer 4



TOFAŞ: Phillip 7, Christon 9, Berkan Durmaz 11, Zubcic 5, Muhsin Yaşar 14, Purcell 14, Berk İbrahim Uğurlu 13, Alihan Demir 2, Simmons 10



1. Periyot: 28-21



Devre: 50-50



3. Periyot: 67-68



