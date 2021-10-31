Anadolu Efes, TOFAŞ deplasmanında

ING Basketbol Süper Ligi altıncı hafta maçında TOFAŞ ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.



31 Ekim 2021, Pazar günü Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 20:15'te başlayacak ve Tivibuspor 2 ile TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.



Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Galatasaray Nef'e 92-85 mağlup olmuş, Tofaş ise Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 84-73 yenmişti. ING Basketbol Süper Ligi'nde beşinci haftanın ardından Anadolu Efes üç galibiyet ve iki mağlubiyet ile beşinci, Tofaş ise dört galibiyet ve bir mağlubiyet ile üçüncü sırada bulunuyor.



Anadolu Efes, Tofaş maçı ile birlikte Türkiye'deki 1591. resmi maçına çıkacak. Anadolu Efes, bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi'nde 1455, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 23, Türkiye Kupası'nda 109, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası'nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nda bir kez mücadele etti.



ING Basketbol Süper Ligi'nde 1456. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1455 karşılaşmada 1134 galibiyet, 318 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. (galibiyet yüzdesi: % 77,94)



Anadolu Efes ile Tofaş arasında bugüne kadar oynanan 100 karşılaşmanın 74'ünü Anadolu Efes, 25'ini Tofaş kazanırken, 1978-79 sezonunun ikinci yarısında Bursa'da oynanan karşılaşma ise 88-88 eşitlik ile sona erdi.



ING Basketbol Süper Ligi'nde iki ekip arasında oynanan 94 karşılaşmada Anadolu Efes 70 galibiyet, 23 mağlubiyet ve bir beraberlik elde etti.



Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda iki takım arasındaki iki randevuda ekipler birbirlerini birer kez mağlup ederken, Türkiye Kupası'nda iki ekibin birbirleri ile oynadığı dört karşılaşmanın üçü Anadolu Efes, biri Tofaş lehine sona erdi.





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