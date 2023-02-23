Anadolu Efes, THY EuroLeague'e dönüyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında 24 Şubat Cuma günü deplasmanda Fransa'nın ASVEL takımıyla karşılaşacak.



Astroballe Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.



Avrupa Ligi'nde 1 maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 23 maçta 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.



Organizasyonda yaptığı 24 maçta 8 galibiyet ve 16 mağlubiyet yaşayan ev sahibi ekip ise 18 takımlı ligde 17. sırada bulunuyor.



İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 78-72 kazanmıştı.



Avrupa'da 791. randevu



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 791. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 790 karşılaşmada 449 galibiyet ve 341 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 543. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 542 mücadelenin 292'sini kazandı, 250'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.





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