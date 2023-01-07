Anadolu Efes'ten Zalgiris'e gitti

Anadolu Efes, A Takım oyuncusu Achille Polonara ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "A Takım oyuncularımızdan Achille Polonara ile olan anlaşmamızı sonlandırmış bulunuyoruz. Polonara'ya formamız altında vermiş olduğu mücadele için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



YENİ TAKIMI ZALGIRIS OLDU



31 yaşındaki Polonara'nın yeni kulübü Zalgiris Kaunas oldu. Zalgiris, Anadolu Efes'in açıklamasından kısa bir süre sonra tecrübeli isimle sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.





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