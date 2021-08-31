Anadolu Efes'ten tarihe geçecek bir spor filmi

Turkish Airlines EuroLeague'de 2020 – 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, spor filmleri tarihine geçecek bir şampiyonluk filmi hazırladı. Anadolu Efes Spor Kulübü resmi Youtube kanalında yayınlanan "Köln'de Bir Asma Kilit" taraftarlardan da çok olumlu geri dönüşler aldı.
Köln'de Bir Asma Kilit, Covid-19 salgını sebebiyle takımlarından ayrı kalsalar da aralıksız sevgi ve desteklerini gösteren tüm Anadolu Efes Spor Kulübü taraftarlarına ve basketbolseverlere adandı.
İsmini, Köln'deki bir köprüye asılan dilek kilidinden alıyor
İsmini Final Four organizasyonunun Köln'de düzenleneceğinin belli olmasının ardından, Covid-19 salgını öncesinde bir taraftarın Köln'deki bir köprüye "Anadolu Efes F4 Champ" yazılı bir asma kilit asmasından alan yapımın tüm bölümleri, yayınlandıkları andan itibaren yüzbinlerce taraftar tarafından izlendi. Köln'de Bir Asma Kilit'in dört bölümüne şu adreslerden ulaşılabiliyor:
I. Bölüm – "Varış": https://www.youtube.com/watch?v=EU-BOeHeMEU
II. Bölüm – "Tanıdık Duygular ": https://www.youtube.com/watch?v=9vOLamD6UFk
III. Bölüm – "Yeniden Yüzleşme": https://www.youtube.com/watch?v=gawXfjbLTe4
IV. Bölüm – "Kilitli": https://www.youtube.com/watch?v=fo2oZ1nS8HE
En özel detaylar bu yapımda
Anadolu Efes Spor Kulübü'nün İstanbul Havalimanı'ndan Köln'e yaptığı yolculuk ile başlayan yapımda Köln'de gerçekleştirilen basın toplantılarının arka planları, otelde yaşanan ilginç anlar, CSKA Moskova galibiyetinden sonra yaşananlar, final öncesindeki oyuncu açıklamaları, final maçı sırasında bench'ten hikayeler, şampiyonluk sonrasında saha içi, soyunma odası ve oteldeki kutlamalar ve çok daha fazlası yer alıyor. Şampiyonluk filmi, İstanbul Havalimanı'ndaki kutlamalar ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'ın şampiyonluğa dair spor kamuoyuna yönelik açıklamasıyla sona eriyor.
Köln'de Bir Asma Kilit, Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleriyle basketbolseverlere hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüler vadediyor.
Film Künyesi:
YÖNETMEN
Alex Malakmadze
Anıl Yüksel
YÖNETİCİ YAPIMCI
Gökçe Dayı
GENEL KOORDİNATÖR
Anıl Yüksel
Utku Yusuf Özciğer
GÖRÜNTÜ
Gökçe Dayı
Utku Yusuf Özciğer
Sertaç Argat
Bertan Kaya
Mertcan Şinik
EuroLeague TV
KURGU
Alex Malakmadze
JENERİK
Metin Toplu
GRAFİK TASARIM
Metin Toplu
ANİMASYON
Metin Toplu
Alican Çağlayan
İÇERİK DÜZENLEME
Utku Yusuf Özciğer
ÇEVİRİ
Utku Yusuf Özciğer
Anıl Yüksel
Alex Malakmadze
ALTYAZI
Anıl Yüksel
Alex Malakmadze
İLETİŞİM
(Alfabetik)
Alp Aybar
Alper Serbes
Cankut Yağcılar
Erdi Aydemir
Furkan Kuğu
Gürkan Baykal
İpek Özgüden
Utku Yusuf Özciğer
TEŞEKKÜRLER
Tuncay Özilhan
Alper Yılmaz
EuroLeague Basketball
EuroLeague TV
beIN Sports Türkiye
Corendon Airlines
Istanbul Airport
IGA Pass
(Alfabetik)
Mustafa Özben
Neodigital
ON Communication
12Yapım
2021
Anadolu Efes Spor Kulübü, bu gibi özel yapımların yanı sıra öğretici ve eğlenceli içerikleri takip etmek için tüm basketbolseverleri Youtube kanalına abone olmaya davet ediyor.
https://www.youtube.com/user/AnadoluEfesSK
Köln'de Bir Asma Kilit, Covid-19 salgını sebebiyle takımlarından ayrı kalsalar da aralıksız sevgi ve desteklerini gösteren tüm Anadolu Efes Spor Kulübü taraftarlarına ve basketbolseverlere adandı.
İsmini, Köln'deki bir köprüye asılan dilek kilidinden alıyor
İsmini Final Four organizasyonunun Köln'de düzenleneceğinin belli olmasının ardından, Covid-19 salgını öncesinde bir taraftarın Köln'deki bir köprüye "Anadolu Efes F4 Champ" yazılı bir asma kilit asmasından alan yapımın tüm bölümleri, yayınlandıkları andan itibaren yüzbinlerce taraftar tarafından izlendi. Köln'de Bir Asma Kilit'in dört bölümüne şu adreslerden ulaşılabiliyor:
I. Bölüm – "Varış": https://www.youtube.com/watch?v=EU-BOeHeMEU
II. Bölüm – "Tanıdık Duygular ": https://www.youtube.com/watch?v=9vOLamD6UFk
III. Bölüm – "Yeniden Yüzleşme": https://www.youtube.com/watch?v=gawXfjbLTe4
IV. Bölüm – "Kilitli": https://www.youtube.com/watch?v=fo2oZ1nS8HE
En özel detaylar bu yapımda
Anadolu Efes Spor Kulübü'nün İstanbul Havalimanı'ndan Köln'e yaptığı yolculuk ile başlayan yapımda Köln'de gerçekleştirilen basın toplantılarının arka planları, otelde yaşanan ilginç anlar, CSKA Moskova galibiyetinden sonra yaşananlar, final öncesindeki oyuncu açıklamaları, final maçı sırasında bench'ten hikayeler, şampiyonluk sonrasında saha içi, soyunma odası ve oteldeki kutlamalar ve çok daha fazlası yer alıyor. Şampiyonluk filmi, İstanbul Havalimanı'ndaki kutlamalar ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'ın şampiyonluğa dair spor kamuoyuna yönelik açıklamasıyla sona eriyor.
Köln'de Bir Asma Kilit, Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleriyle basketbolseverlere hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüler vadediyor.
Film Künyesi:
YÖNETMEN
Alex Malakmadze
Anıl Yüksel
YÖNETİCİ YAPIMCI
Gökçe Dayı
GENEL KOORDİNATÖR
Anıl Yüksel
Utku Yusuf Özciğer
GÖRÜNTÜ
Gökçe Dayı
Utku Yusuf Özciğer
Sertaç Argat
Bertan Kaya
Mertcan Şinik
EuroLeague TV
KURGU
Alex Malakmadze
JENERİK
Metin Toplu
GRAFİK TASARIM
Metin Toplu
ANİMASYON
Metin Toplu
Alican Çağlayan
İÇERİK DÜZENLEME
Utku Yusuf Özciğer
ÇEVİRİ
Utku Yusuf Özciğer
Anıl Yüksel
Alex Malakmadze
ALTYAZI
Anıl Yüksel
Alex Malakmadze
İLETİŞİM
(Alfabetik)
Alp Aybar
Alper Serbes
Cankut Yağcılar
Erdi Aydemir
Furkan Kuğu
Gürkan Baykal
İpek Özgüden
Utku Yusuf Özciğer
TEŞEKKÜRLER
Tuncay Özilhan
Alper Yılmaz
EuroLeague Basketball
EuroLeague TV
beIN Sports Türkiye
Corendon Airlines
Istanbul Airport
IGA Pass
(Alfabetik)
Mustafa Özben
Neodigital
ON Communication
12Yapım
2021
Anadolu Efes Spor Kulübü, bu gibi özel yapımların yanı sıra öğretici ve eğlenceli içerikleri takip etmek için tüm basketbolseverleri Youtube kanalına abone olmaya davet ediyor.
https://www.youtube.com/user/AnadoluEfesSK