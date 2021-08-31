Anadolu Efes'ten tarihe geçecek bir spor filmi

Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonluğundan en özel detaylar, bu özel yapımda

Abone Ol
Anadolu Efes'ten tarihe geçecek bir spor filmi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2021 15:08
Turkish Airlines EuroLeague'de 2020 – 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, spor filmleri tarihine geçecek bir şampiyonluk filmi hazırladı. Anadolu Efes Spor Kulübü resmi Youtube kanalında yayınlanan "Köln'de Bir Asma Kilit" taraftarlardan da çok olumlu geri dönüşler aldı.

Köln'de Bir Asma Kilit, Covid-19 salgını sebebiyle takımlarından ayrı kalsalar da aralıksız sevgi ve desteklerini gösteren tüm Anadolu Efes Spor Kulübü taraftarlarına ve basketbolseverlere adandı.

İsmini, Köln'deki bir köprüye asılan dilek kilidinden alıyor

İsmini Final Four organizasyonunun Köln'de düzenleneceğinin belli olmasının ardından, Covid-19 salgını öncesinde bir taraftarın Köln'deki bir köprüye "Anadolu Efes F4 Champ" yazılı bir asma kilit asmasından alan yapımın tüm bölümleri, yayınlandıkları andan itibaren yüzbinlerce taraftar tarafından izlendi. Köln'de Bir Asma Kilit'in dört bölümüne şu adreslerden ulaşılabiliyor:

I. Bölüm – "Varış": https://www.youtube.com/watch?v=EU-BOeHeMEU

II. Bölüm – "Tanıdık Duygular ": https://www.youtube.com/watch?v=9vOLamD6UFk

III. Bölüm – "Yeniden Yüzleşme": https://www.youtube.com/watch?v=gawXfjbLTe4

IV. Bölüm – "Kilitli": https://www.youtube.com/watch?v=fo2oZ1nS8HE

En özel detaylar bu yapımda

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün İstanbul Havalimanı'ndan Köln'e yaptığı yolculuk ile başlayan yapımda Köln'de gerçekleştirilen basın toplantılarının arka planları, otelde yaşanan ilginç anlar, CSKA Moskova galibiyetinden sonra yaşananlar, final öncesindeki oyuncu açıklamaları, final maçı sırasında bench'ten hikayeler, şampiyonluk sonrasında saha içi, soyunma odası ve oteldeki kutlamalar ve çok daha fazlası yer alıyor. Şampiyonluk filmi, İstanbul Havalimanı'ndaki kutlamalar ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'ın şampiyonluğa dair spor kamuoyuna yönelik açıklamasıyla sona eriyor.

Köln'de Bir Asma Kilit, Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleriyle basketbolseverlere hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüler vadediyor.

Film Künyesi:

YÖNETMEN
Alex Malakmadze
Anıl Yüksel

YÖNETİCİ YAPIMCI
Gökçe Dayı

GENEL KOORDİNATÖR
Anıl Yüksel
Utku Yusuf Özciğer

GÖRÜNTÜ
Gökçe Dayı
Utku Yusuf Özciğer
Sertaç Argat
Bertan Kaya
Mertcan Şinik
EuroLeague TV

KURGU
Alex Malakmadze

JENERİK
Metin Toplu

GRAFİK TASARIM
Metin Toplu

ANİMASYON
Metin Toplu
Alican Çağlayan

İÇERİK DÜZENLEME
Utku Yusuf Özciğer

ÇEVİRİ
Utku Yusuf Özciğer
Anıl Yüksel
Alex Malakmadze

ALTYAZI
Anıl Yüksel
Alex Malakmadze

İLETİŞİM
(Alfabetik)
Alp Aybar
Alper Serbes
Cankut Yağcılar
Erdi Aydemir
Furkan Kuğu
Gürkan Baykal
İpek Özgüden
Utku Yusuf Özciğer

TEŞEKKÜRLER
Tuncay Özilhan
Alper Yılmaz
EuroLeague Basketball
EuroLeague TV
beIN Sports Türkiye
Corendon Airlines
Istanbul Airport
IGA Pass

(Alfabetik)
Mustafa Özben
Neodigital
ON Communication

12Yapım
2021

Anadolu Efes Spor Kulübü, bu gibi özel yapımların yanı sıra öğretici ve eğlenceli içerikleri takip etmek için tüm basketbolseverleri Youtube kanalına abone olmaya davet ediyor.

https://www.youtube.com/user/AnadoluEfesSK


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.