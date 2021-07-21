Anadolu Efes'ten sonra rota İspanya

İspanya'nın Breogan Basketbol Takımı, Anadolu Efes'ten ayrılan Bosna Hersekli Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı.
Breogan Kulübü, 22 yaşındaki kısa forvet Musa ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerine Cedevita'da başlayan Musa, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giymişti. Ocak ayında Anadolu Efes'e imza atan genç oyuncu, ING Basketbol Süper Ligi'nde 11,3 sayı, 3,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.
Breogan Kulübü, 22 yaşındaki kısa forvet Musa ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerine Cedevita'da başlayan Musa, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giymişti. Ocak ayında Anadolu Efes'e imza atan genç oyuncu, ING Basketbol Süper Ligi'nde 11,3 sayı, 3,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.