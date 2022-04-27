Anadolu Efes'ten seyirci rekoru

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan ile oynanan maçta seyirci rekoru kırıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'ten seyirci rekoru
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27 Nisan 2022 16:54
Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan karşılaşmasında seyirci rekoru kırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada THY EuroLeague play-off üçüncü maçında oynanan ve 77-65 kazanılan Milan maçını 15.108 taraftarın Sinan Erdem'de takip ettiğini açıkladı.

Anadolu Efes'in açıklamasında, "Artık bu durum için ne yazacağımızı bilemiyoruz" denilerek, "Desteğin için teşekkürler Anadolu Efesli" ifadeleri kullanıldı.

KOMBİNELER YENİLENİYOR

Öte yandan kulüpten kombineler için yapılan duyuruda ise yeni sezon için kombine yenilemelerinin son tarihinin 29 Nisan olduğu aktarıldı.

 

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