Anadolu Efes'ten seyirci rekoru

Artık bu durum için ne yazacağımızı bilemiyoruz...



𝗬𝗲𝗻𝗶 𝗦𝗲𝘆𝗶𝗿𝗰𝗶 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗿𝘂𝗺𝘂𝘇: 𝟭𝟱.𝟭𝟬𝟴



Desteğin için teşekkürler Anadolu Efesli! 👏#NewQuest #BenimYerimBurası pic.twitter.com/Cvv7SPLHkf



— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) April 27, 2022

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan karşılaşmasında seyirci rekoru kırdı.Kulüpten yapılan açıklamada THY EuroLeague play-off üçüncü maçında oynanan ve 77-65 kazanılan Milan maçını 15.108 taraftarın Sinan Erdem'de takip ettiğini açıkladı.Anadolu Efes'in açıklamasında,denilerek,ifadeleri kullanıldı.Öte yandan kulüpten kombineler için yapılan duyuruda ise yeni sezon için kombine yenilemelerinin son tarihinin 29 Nisan olduğu aktarıldı.