Anadolu Efes'ten 'saygı duruşu' açıklaması!

siviller

THY EuroLeague'in ikinci hafta maçlarının başlangıcından önce,için uyguladığı saygı duruşu sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu., tüm maçlar öncesindeiçin saygı duruşunda bulunulması talimatında bulundu ve bir yazılı metnin salonlarda okunmasını istedi. Her maç öncesi bu yazılı metin okundu.EuroLeague yönetiminin gönderdiği metne bağlı olarak, Anadolu Efes'in Real Madrid ile oynadığı maç öncesinde, "." şeklinde Türkçe ve karşılığı olarakanonsu yapıldı.Anadolu Efes Spor Kulübü, sosyal medyada yanlış anlaşılmaya müsait açıklamalar nedeniyle açıklama yaptı.Anadolu Efes'in açıklamasında, "" ibaresi yer aldı."EuroLeague tarafından geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda Orta Doğu'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle saygı duruşu yapılması yönünde bilgilendirme yapılmıştır.Bu kapsamda tüm EuroLeague ve EuroCup maçları öncesinde saygı duruşları gerçekleştirilmiştir.Kulübümüzün 12 Ekim Perşembe günü Real Madrid ile oynadığı maç öncesinde de bölgede hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulmuştur.Yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan yorumlara neden olan EuroLeague sosyal medya paylaşımının kaldırılması sağlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız."Benzer şekile'nunile deplasmanda oynandığı maç öncesinde de saygı duruşunda bulunuldu. Benzer şekilde Fenerbahçe maçı öncesi de "" anonsu geçildi.Maçları İngilizce anlatan yabancı spikerin aksine Türk spikerler ise saygı duruşu öncesinde "Filistin ve İsrail'de yaşamını yitiren siviller için saygı duruşu" anonsunu her maçta geçti.Bununla birlikte THY EuroLeague'de oynanan tüm maçlarda da anons yapıldı. İşte diğer maçlardaki saygı duruşundan görüntüler: