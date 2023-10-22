Anadolu Efes'ten ligde 4'te 4

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji deplasmanına konuk oldu.



Anadolu Efes, sahadan 87-80'lik galibiyetle ayrıldı.



Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte bu sezon ligde 4'te 4 yaptı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak



Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 19, Taylor 11, Scrubb 17, Cavanaugh 19, Bouteille 12, Arca Tülüoğlu, Hadi Özdemir, Ahmet Safa Yılmaz 2



Anadolu Efes: Beaubois 14, Thompson 12, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz 17, Jones 20, Emre Melih Tunca 2, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 14, Willis 8



1. Periyot: 23-15



Devre: 36-46



3. Periyot: 72-62



Beş faulle çıkan: 39.42 Scrubb (Bahçeşehir Koleji)



