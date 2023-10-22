Anadolu Efes'ten ligde 4'te 4

Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 87-80 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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Anadolu Efes'ten ligde 4'te 4
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22 Ekim 2023 19:54
Son güncelleme 22 Ekim 2023 23:04
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji deplasmanına konuk oldu.

Anadolu Efes, sahadan 87-80'lik galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte bu sezon ligde 4'te 4 yaptı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 19, Taylor 11, Scrubb 17, Cavanaugh 19, Bouteille 12, Arca Tülüoğlu, Hadi Özdemir, Ahmet Safa Yılmaz 2

Anadolu Efes: Beaubois 14, Thompson 12, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz 17, Jones 20, Emre Melih Tunca 2, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 14, Willis 8

1. Periyot: 23-15

Devre: 36-46

3. Periyot: 72-62

Beş faulle çıkan: 39.42 Scrubb (Bahçeşehir Koleji)

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