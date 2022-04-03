Anadolu Efes'ten kritik galibiyet!

ING Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 102-83 mağlup etti.

, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'ten kritik galibiyet!
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03 Nisan 2022 22:01
Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 102-83'lük skorla mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik

Bahçeşehir Koleji: Jones 7, Hall 3, Smith 19, Dekker 9, Oğuz Savaş 9, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak 10, Solomon 14, Muhammed Baygül 3, Berkay Candan 5, Hasan Emir Gökalp

Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 15, Simon 16, Bryant 7, Moerman 9, Pleiss 22, Anderson 10, Larkin 8, Erten Gazi 3, Akif Egemen Güven 7, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Can İlyasoğlu 2

1. Periyot: 18-19

Devre: 42-54

3. Periyot: 57-74


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