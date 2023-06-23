Anadolu Efes'ten kaptana veda

Anadolu Efes, kaptanı Doğuş Balbay ile vedalaştı.



İşte Anadolu Efes'in mesajı:



"Çok genç bir sporcu olarak kapısından içeri girdiğin bu kulüpten, efsane bir Kaptan olarak ayrılıyorsun. Verdiğin tüm emekler, gençlere aşıladığın tüm değerler için teşekkürlerimizi sunuyor, kaldırdığın onlarca kupanın gururuyla sana veda ediyoruz."





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