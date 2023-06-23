Anadolu Efes'ten kaptana veda

Anadolu Efes, 12 yıldır formasını giyen Doğuş Balbay ile yollarını ayırdı.

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Anadolu Efes'ten kaptana veda
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23 Haziran 2023 11:07
Anadolu Efes, kaptanı Doğuş Balbay ile vedalaştı.

İşte Anadolu Efes'in mesajı:

"Çok genç bir sporcu olarak kapısından içeri girdiğin bu kulüpten, efsane bir Kaptan olarak ayrılıyorsun. Verdiğin tüm emekler, gençlere aşıladığın tüm değerler için teşekkürlerimizi sunuyor, kaldırdığın onlarca kupanın gururuyla sana veda ediyoruz."

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